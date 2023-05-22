أزمة العنصرية ضد فينيسيوس.. دعم كبير للاعب البرازيلي وريال مدريد يتوجه للنائب العام
الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:54
نرشح لكم
أهداف فوز إمبولي 4-1 يوفنتوس (الدوري الإيطالي) مؤتمر أوسوريو بعد تعادل الزمالك مع الداخلية سر هروب "بغدودة" لاعب مصر في المصارعة الرومانية.. ورد والده ركلة جزاء زيزو المهدرة أمام الداخلية في الدوري هدفا تعادل الداخلية مع الزمالك 1/1 (الدوري المصري) هدف تريزيجيه الرائع مع طرابزون في شباك كاراجومروك (الدوري التركي) أهداف فوز المصري على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري) الهدف الثاني لدورتموند في مرمى أوجسبورج - سيباستيان هالير (الدوري الألماني)