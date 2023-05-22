هدف تريزيجيه الرائع مع طرابزون في شباك كاراجومروك (الدوري التركي)
الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:52
⚽ Trezeguet, uzak köşeye mükemmel vurdu! #SporTotoSüperLig #TSvFKG pic.twitter.com/2uGZkQGqqe— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 22, 2023
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