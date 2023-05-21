الهدف الأول لدورتموند في مرمى أجوسبورج - سيباسيتان هالير (الدوري الألماني)

الأحد، 21 مايو 2023 - 22:19

5/21/2023 10:19:03 PM الهدف الأول لدورتموند في مرمى أجوسبورج - سيباسيتان هالير (الدوري الألماني)
مانشتسر سيتي الدوري الألماني
نرشح لكم
الهدف الثاني لدورتموند في مرمى أوجسبورج - سيباستيان هالير (الدوري الألماني) أهداف فوز ميلان على سامبدوريا 5-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز بولونيا على كريمونيسي 5-1 (الدوري الإيطالي) كلب أحدث المنضمين لـ أرسنال.. تعرف على القصة هدف لاميلا مع إشبيلية ضد يوفنتوس هدف سوسو مع إشبيلية ضد يوفنتوس هدف فلاهوفيتش مع يوفنتوس ضد إشبيلية
أخر الأخبار
قبلة الحياة لرفاق مصطفى محمد.. باريس يهزم أوكسير ويقترب من حسم اللقب 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب الوداد: لم أقل إن الفوز على الأهلي سهل.. ولا أود سماع التهنئة الآن 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
دربي لشبونة بدون فائز.. حسم بنفيكا للدوري يتأجل.. وسبورتنج خارج الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
نحو الأبطال.. لاتسيو يقترب من حسم مقعده بالفوز على أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
كورتوا: لو ترك فينيسيوس الملعب ضد فالنسيا كنت سأذهب معه ساعة | الدوري الإسباني
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد ساعة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا