الهدف الأول لدورتموند في مرمى أجوسبورج - سيباسيتان هالير (الدوري الألماني)
الأحد، 21 مايو 2023 - 22:19
⚖️🪙 هدف يساوي وزنه ذهباً— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
قد يكون هدف اللقب يا هالير#الدوري_الألماني | #أوغسبورغ_دورتموند #Bundesliga pic.twitter.com/5Lxj929Uwo
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