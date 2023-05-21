أهداف فوز ميلان على سامبدوريا 5-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 21 مايو 2023 - 00:00
في مباراة كان بطلها جيرو صاحب الهاتريك..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 20, 2023
ميلان يحقق فوزاً كبيراً على سامبدوريا 5-1#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/3Tsv7So9PY
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