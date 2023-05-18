احتفال جمهور الزمالك في استاد القاهرة بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد

من صالة الأمير عبد الله الفيصل إلى استاد القاهرة 🏟️



جمهور الزمالك يحتفل بتتويج فريقه بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد في المدرجات خلال مباراة أسوان 📣



📷مصطفى عميرة pic.twitter.com/M2NkEh0WlU