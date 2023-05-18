احتفال جمهور الزمالك في استاد القاهرة بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد

الخميس، 18 مايو 2023 - 23:32

5/18/2023 11:32:00 PM احتفال جمهور الزمالك في استاد القاهرة بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد
الزمالك كرة يد أسوان
نرشح لكم
هدف الزمالك الأول ضد أسوان - إبراهيما نداي (الدوري المصري) هدفا مباراة بيراميدز وراية 2-0 (كأس مصر) هدف سموحة الأول ضد فيوتشر - باسم علي (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول ضد سموحة - مروان محسن (الدوري المصري) أهداف فوز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثاني أمام الزمالك - روقا عكسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - إبراهيما نداي (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول أمام الزمالك - ياو أنور (الدوري المصري)
أخر الأخبار
فوز واحد لتحقيق الحلم.. نيوكاسل يونايتد يقترب من حسم مقعده الأوروبي برباعية ضد برايتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المعلم يقصي التلميذ ويكتب تاريخا لامعا.. مورينيو يقود روما إلى نهائي الدوري الأوروبي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب للكرة الشاطئية - منتخب مصر ينتصر على موريتانيا ويلاقي فلسطين في نصف النهائي 11 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك يوضح حقيقة اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعزل مرتضى منصب الرئاسة 23 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه يسجل هدفه العاشر في خسارة طرابزون أمام فنربخشة ساعة | المحترفون
لأول مرة في الموسم.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك وأسوان ساعة | الدوري المصري
أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفي للقاء أسوان.. وغرامة مالية منتظرة ساعة | الدوري المصري
السر في الشوط الأول.. الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على أسوان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي