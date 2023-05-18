احتفال جمهور الزمالك في استاد القاهرة بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد
الخميس، 18 مايو 2023 - 23:32
من صالة الأمير عبد الله الفيصل إلى استاد القاهرة 🏟️— FilGoal (@FilGoal) May 18, 2023
جمهور الزمالك يحتفل بتتويج فريقه بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد في المدرجات خلال مباراة أسوان 📣
📷مصطفى عميرة pic.twitter.com/M2NkEh0WlU
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