أحمد الأحمر يحتفل مع الجماهير بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد

من أجل الجمهور 🤝



أحمد الأحمر يُعطي الكأس للجماهير المتواجدة في مدرجات صالة الأمير عبد الله الفيصل ويحتفل معهم من أرض الملعب 🏆📷



تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/N2FViArB6J