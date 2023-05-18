على طريقة شيكابالا.. تتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد
الخميس، 18 مايو 2023 - 23:26
لحظة تسليم الكأس لنادي الزمالك، واحتفال أحمد الأحمر على طريقة شيكابالا 🏆⚪— FilGoal (@FilGoal) May 18, 2023
📷هلال عادل pic.twitter.com/RvnM4qz1y5
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