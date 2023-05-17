هدف ميليتاو بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

هدف بيرناردو سيلفا الثاني مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

هدف بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

كورتوا يتعملق مجددا أمام رأسية كالقذيفة من هالاند

كورتوا يحرم هالاند من هدف محقق في قمة مانشستر سيتي وريال مدريد

هدف فوز إنتر على ميلان 1-0 (إياب نصف نهائي أبطال أوروبا)

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في إعادة لنهائي 2020