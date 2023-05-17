هدف ميليتاو بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي ضد ريال مدريد
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 23:43
هدف لمانشستر سيتي!!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023
ركلة حرة ينفذها دو بروين من الناحية اليسرى ويحولها البرازيلي ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/Gpb8jq6Tnv
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