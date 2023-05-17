هدف بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

والهدف يأتي أخيراً للسيتي!



البرتغالي بيرناردو سيلفا يهز شباك ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من دو بروين إلى داخل منطقة الجزاء!!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/uSc3JSCsf9