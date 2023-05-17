هدف بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:29
والهدف يأتي أخيراً للسيتي!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023
البرتغالي بيرناردو سيلفا يهز شباك ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من دو بروين إلى داخل منطقة الجزاء!!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/uSc3JSCsf9
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