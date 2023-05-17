كورتوا يتعملق مجددا أمام رأسية كالقذيفة من هالاند
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:26
كورتوا يتعملق في التصدي لكرة رأسية محكمة وقوية من هالاند على مقربة منه!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/09F2x1bg8d— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023
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