كورتوا يحرم هالاند من هدف محقق في قمة مانشستر سيتي وريال مدريد
الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:20
كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023
غريليش يرفع كرة بالمقاس إلى إيرلينغ هالاند أمام المرمى الذي يرتقي ويسدد برأسه ولكن كورتوا يتألق في التصدي حارماً سيتي من هدف محقق!!!
يا لها من فرصة!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/L1FNPuBLcX
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