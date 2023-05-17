كورتوا يحرم هالاند من هدف محقق في قمة مانشستر سيتي وريال مدريد

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:20

5/17/2023 10:20:02 PM كورتوا يحرم هالاند من هدف محقق في قمة مانشستر سيتي وريال مدريد
ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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