كورتوا يحرم هالاند من هدف محقق في قمة مانشستر سيتي وريال مدريد

كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل!!!!!!



غريليش يرفع كرة بالمقاس إلى إيرلينغ هالاند أمام المرمى الذي يرتقي ويسدد برأسه ولكن كورتوا يتألق في التصدي حارماً سيتي من هدف محقق!!!



يا لها من فرصة!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/L1FNPuBLcX