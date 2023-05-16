أهداف مباراة النجوم 5-2 نجمة سيناء (دوري الترقي)

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:45

5/16/2023 8:45:47 PM أهداف مباراة النجوم 5-2 نجمة سيناء (دوري الترقي)
الدرجة الثانية
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