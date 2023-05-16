هدف سموحة الأول ضد فيوتشر - باسم علي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:03
بالنيران الصديقة 😮🔥 باسم علي يسجل هدف ذاتي ويتعادل لسموحة أمام فيوتشر #ONTime_Sports pic.twitter.com/STrv8epdfd— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2023
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