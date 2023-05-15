أهداف فوز يوفنتوس على كريمونيسي 2-0 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 15 مايو 2023 - 00:37

5/15/2023 12:37:23 AM أهداف فوز يوفنتوس على كريمونيسي 2-0 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس الدوري الإيطالي كريمونيسي
نرشح لكم
أهداف فوز إنتر على ساسولو 4-2 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز سبيزيا على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي) جماهير ميلان تخاطب اللاعبين وبيولي بعد الهزيمة من سبيزيا هدفا فوز يوفنتوس على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي) هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف ثيو هيرنانديز التاريخي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
تشافي: حان وقت الاحتفال.. ويجب علينا التحسن أوروبيا ساعة | الدوري الإسباني
هجوم وهروب.. جماهير إسبانيول تفسد احتفالات برشلونة بالتتويج على ملعبها ساعة | الدوري الإسباني
دياب يكشف موعد نهاية الدوري.. وموقف جمهور الأهلي من مباراة الترجي ساعة | الكرة المصرية
نهاية الانتظار.. برشلونة يحسم الدوري في دربي كتالونيا بعد 4 سنوات من الغياب 2 ساعة | الدوري الإسباني
عضو إدارة الاتحاد السكندري: سنطلب تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
اقترب من دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يفوز على إمبولي بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت