أهداف فوز يوفنتوس على كريمونيسي 2-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 15 مايو 2023 - 00:37
يوفنتوس إلى النقطة 69 بعد فوزه في مباراة الليلة على كريمونيزي 2-0..#يوفنتوس_كريمونيزي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/oth3ukXxfz— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 14, 2023
نرشح لكم
أهداف فوز إنتر على ساسولو 4-2 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز سبيزيا على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي) جماهير ميلان تخاطب اللاعبين وبيولي بعد الهزيمة من سبيزيا هدفا فوز يوفنتوس على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي) هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف ثيو هيرنانديز التاريخي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي)