أهداف فوز إنتر على ساسولو 4-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 14 مايو 2023 - 00:26
الإنتر يحقق الفوز على ساسولو 4-2 في الجولة 35 من الكالشيو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 13, 2023
شاهد الأهداف#إنتر_ساسولو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jT1NLcwoNv
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