هدفا فوز سبيزيا على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي)

صدمة جديدة في ميلانو..

سبيزيا يفاجئ ميلان ويتفوق عليه 2-0 في الجولة 35 من الكالشيو#سبيزيا_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7Ceg9Jujiu