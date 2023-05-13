هدفا فوز سبيزيا على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 13 مايو 2023 - 21:58
صدمة جديدة في ميلانو..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 13, 2023
سبيزيا يفاجئ ميلان ويتفوق عليه 2-0 في الجولة 35 من الكالشيو#سبيزيا_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7Ceg9Jujiu
نرشح لكم
أهداف فوز إنتر على ساسولو 4-2 (الدوري الإيطالي) جماهير ميلان تخاطب اللاعبين وبيولي بعد الهزيمة من سبيزيا هدفا فوز يوفنتوس على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي) هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف ثيو هيرنانديز التاريخي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي) مزاح مستمر مع صلاح.. كواليس تصوير ليفربول لإعلان قميصه الجديد