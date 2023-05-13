هدف الإسماعيلي الثاني أمام الزمالك - روقا عكسي (الدوري المصري)

أهداف فوز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - إبراهيما نداي (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول أمام الزمالك - ياو أنور (الدوري المصري)

تدخل قوي من عبد المجيد على مدبولي.. ولقطة رائعة بين شكيابالا والجمل