تدخل قوي من عبد المجيد على مدبولي.. ولقطة رائعة بين شكيابالا والجمل

السبت، 13 مايو 2023 - 19:27

5/13/2023 7:27:40 PM رتدخل قوي من عبد المجيد على مدبولي.. ولقطة رائعة بين شكيابالا والجمل
الزمالك الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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