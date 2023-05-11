أهداف فوز طلائع الجيش على الشرقية 3-0 (كأس مصر)

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:30

5/11/2023 9:30:31 PM أهداف فوز طلائع الجيش على الشرقية 3-0 (كأس مصر)
طلائع الجيش الشرقية كأس مصر
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