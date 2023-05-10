أحمد عاشور: منتخب مصر يحتاج دخول عناصر جديدة

درس في الطائرة.. مدرب الزمالك يشرح أسماء المراكز وتحركات اللاعبين وقوانين غير معروفة

الحوار الكامل مع أحمد عاشور مدرب الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بالدوري والكأس

لعبة: طلبت فسخ عقدي مع الزمالك في ديسمبر.. وهذا ما حدث من وقتها