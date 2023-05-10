مدرب الزمالك للطائرة: توصلت لاتفاق "جنتلمان" مع اللاعبين بخصوص المستحقات المتأخرة

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 17:58

5/10/2023 5:58:55 PM مدرب الزمالك للطائرة: توصلت لاتفاق "جنتلمان" مع اللاعبين بخصوص المستحقات المتأخرة
الزمالك أحمد عاشور
نرشح لكم
درس في الطائرة.. مدرب الزمالك يشرح أسماء المراكز وتحركات اللاعبين وقوانين غير معروفة أحمد عاشور: منتخب مصر يحتاج دخول عناصر جديدة مدرب طائر الزمالك يكشف سر تصعيد ياسين ورد فعل اللاعبين الحوار الكامل مع أحمد عاشور مدرب الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بالدوري والكأس "لعبة ملك اللعبة".. لعبة يكشف سر لقبه الذي لازمه لسنوات لعبة: طلبت فسخ عقدي مع الزمالك في ديسمبر.. وهذا ما حدث من وقتها لعبة يكشف سر انسحاب الزمالك من البطولة العربية للطائرة لعبة: أتحدى أي فريق في مصر يستحمل ضغوطات فريق طائرة الزمالك
أخر الأخبار
تعليق من مورينيو على أنباء مفاوضات سان جيرمان 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – يانج أفريكانز يفوز على مارومو جالنتس بثنائية ويضع قدما في النهائي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: 3 أندية سعودية تتصارع على بوسكيتس 49 دقيقة | السعودية
جوارديولا يرد بتعجب على "مانشستر سيتي قادر على سحق ريال مدريد"؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدافع صنداونز يختار أصعب لاعب واجهه من الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كيف طبق أوسوريو 3 من أفكاره في 3 مباريات مع الزمالك ساعة | تقرير في الجول
بعد 18 دقيقة.. المصري يعلن فسخ تعاقد شريف دابو بالتراضي 2 ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا ديلو سبورت: الماراثون انتهى.. لياو يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان حتى 2028 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل