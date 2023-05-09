هدفا فوز الاتحاد على السكة الحديد 2-0 (كأس مصر)

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 23:28

5/9/2023 11:28:59 PM هدفا فوز الاتحاد على السكة الحديد 2-0 (كأس مصر)
الاتحاد كأس مصر السكة الحديد
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