هدف الزمالك الأول ضد بروكسي - حاتم سكر (كأس مصر)

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 19:01

5/9/2023 7:01:31 PM هدف الزمالك الأول ضد بروكسي - حاتم سكر (كأس مصر)
حاتم سكر كأس مصر الزمالك بروكسي
نرشح لكم
هدف بروكسي الثاني ضد الزمالك - أحمد جمعة (كأس مصر) هدف بيراميدز الأول ضد الإسماعيلي - وليد الكرتي (الدوري المصري) هدف بروكسي الأول ضد الزمالك - كمال أحمد (كأس مصر) أهداف فوز المقاولون العرب على الحمام 0/4 (كأس مصر) أهداف فوز المصري على بترول أسيوط 1/3 (كأس مصر) أهداف فوز البنك الأهلي على شبان قنا 2/3 (كأس مصر) أهداف فوز إنبي على لافيينا 0/3 (كأس مصر) إيهاب الكومي يوضح الفارق بين السوبر والبطولة الجديدة وموقف الزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2) (0) الإسماعيلي.. جووول الثااااني 54 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إنزاجي: علينا أن نستخدم القلب والعقل.. ونريد التعامل مع الدربي بأفضل طريقة ممكنة 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بيولي: سنخوض أصعب دربي.. وموقف لياو يتحدد صباح يوم المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الإسماعيلي – فراس شواط يقود الهجوم.. وثلاثي وسط ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
نانت يعلن إقالة مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك (2) - (2) بروكسي.. جووول التعادل ساعة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول