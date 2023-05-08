أهداف فوز اتحاد جدة على أبها 0/4 (الدوري السعودي للمحترفين)
الإثنين، 08 مايو 2023 - 23:46
رباعية تعزز من صدارة اتي جدة🟡⚫— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 8, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⏬#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/arV2HFMpJU
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