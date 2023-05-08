أهداف فوز المقاولون العرب على الحمام 0/4 (كأس مصر)
الإثنين، 08 مايو 2023 - 23:40
هدف على طريقة بوركينا فاسو 98 لابن الصقر أحمد حسن.. ما يفوتكش رباعية المقاولون العرب في الحمام pic.twitter.com/ZOczPeVoDz— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 8, 2023
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