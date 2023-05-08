هدفا تعادل النصر مع الخليج 1/1 (الدوري السعودي)
الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:11
الخليج يتقدم— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 8, 2023
والنصر يعادل
⚽️شاهد أهداف المباراة⬇️#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/QLhMTq5fSP
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