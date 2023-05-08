أهداف فوز إنبي على لافيينا 0/3 (كأس مصر)
الإثنين، 08 مايو 2023 - 20:36
3 أهداف ملعوبة في فوز انبي على لافينا في مسابقة كأس مصر pic.twitter.com/SCGQFyAnrM— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 8, 2023
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