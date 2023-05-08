إيهاب الكومي يوضح الفارق بين السوبر والبطولة الجديدة وموقف الزمالك

الإثنين، 08 مايو 2023 - 12:50

5/8/2023 12:50:39 PM إيهاب الكومي يوضح الفارق بين السوبر والبطولة الجديدة وموقف الزمالك
الزمالك اتحاد الكرة كأس السوبر المصري إيهاب الكومي
نرشح لكم
أهداف فوز سيراميكا على دكرنس 5-0 (كأس مصر) ركلات ترجيح كفة الداخلية على أسوان 3/4 (كأس مصر) أهداف تعادل أسوان والداخلية 2/2 في الوقت الأصلي (كأس مصر) هدفا فوز يوفنتوس على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز سموحة على ألو إيجيبت 1/2 (كأس مصر) هدف ريال مدريد الثاني أمام أوساسونا - رودريجو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدف ريال مدريد الأول أمام أوساسونا - رودريجو (نهائي كأس ملك إسبانيا)
أخر الأخبار
خبر في الجول - مرموش يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت 11 دقيقة | المحترفون
الكومي: السوبر لن يتغير بل هي بطولة جديدة.. وموقف الزمالك من المشاركة فيها 37 دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA - لا تفوق لأحد.. فيلادلفيا وفينيكس يتعادلان مع بوسطن ودنفر 38 دقيقة | كرة سلة
أحمد ميمي عبد الرازق لـ في الجول: قلت لوالدي إني سأفوز.. ووالدتي أتعس شخص الآن ساعة | الدوري المصري
بعد الاختفاء لمدة 9 أيام.. العثور على إريك تراوري ساعة | الدوري المصري
خماسي اتحاد جدة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام الهلال ساعة | السعودية
كلاسيكو الدوري الأرجنتيني ينتهي بهدف قاتل و7 بطاقات حمراء ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وكأس مصر والدوري السعودي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر