أهداف فوز سيراميكا على دكرنس 5-0 (كأس مصر)
الأحد، 07 مايو 2023 - 23:40
أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على دكرنس بخماسية دون مقابل بـ كأس مصر ⚽⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/0zrrRa3jZe— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2023
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