ركلات ترجيح كفة الداخلية على أسوان 3/4 (كأس مصر)

الأحد، 07 مايو 2023 - 21:10

5/7/2023 9:10:43 PM ركلات ترجيح كفة الداخلية على أسوان 3/4 (كأس مصر)
الداخلية أسوان كأس مصر
نرشح لكم
أهداف فوز سموحة على ألو إيجيبت 1/2 (كأس مصر) تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 القندوسي يحتفل مع متولي بسيارة طاقم الملعب (السوبر المصري) تصدٍ رائع من الشناوي لانفراد الجباس (السوبر المصري) إنقاذ بطولي من علي جبر ويمنع هدفا لـ كهربا (السوبر المصري) تألق محمد الشناوي أمام فرصة فاخري لاكاي (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - علي معلول (السوبر المصري) تدخل قوي من محمد شريف على وليد الكرتي (السوبر المصري)
أخر الأخبار
قبل مواجهة الأهلي.. معز بن شريفية يغيب عن خسارة الترجي أمام الإفريقي للإصابة 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه 46 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه ساعة | كرة يد
منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي ساعة | الكرة الإفريقية
مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد.. الحكم يلغي الثاني بعد خطأ ضد دي خيا ساعة | الدوري الإنجليزي
أوسيمين يهدر ويسجل في فوز نابولي على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة متأخرة من مرموش.. بوروسيا دورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية ويواصل مطاردة بايرن ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها