أهداف تعادل أسوان والداخلية 2/2 في الوقت الأصلي (كأس مصر)
الأحد، 07 مايو 2023 - 21:07
أهداف مباراة الداخلية وأسوان بـ كأس مصر (2 / 2) ⚽⚽ pic.twitter.com/L8f4nN7UtE— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2023
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