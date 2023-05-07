أهداف تعادل أسوان والداخلية 2/2 في الوقت الأصلي (كأس مصر)

الأحد، 07 مايو 2023 - 21:07

5/7/2023 9:07:06 PM أهداف تعادل أسوان والداخلية 2/2 في الوقت الأصلي (كأس مصر)
الداخلية أسوان كأس مصر
نرشح لكم
هدف المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - جوزيف أوشايا (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي ضد المقاولون العرب - أحمد ياسر (الدوري المصري) 3 أهداف وريمونتادا طلائع الجيش ضد حرس الحدود (الدوري المصري) هدفا حرس الحدود ضد طلائع الجيش 3-2 (الدوري المصري) أهداف فوز أسوان على المصري 3-1 (الدوري المصري) هدف أسوان الثالث أمام المصري - بلال السيد (الدوري المصري) هدف أسوان الثاني أمام المصري - محمد حمدي زكي (الدوري المصري) هدف تعادل أسوان أمام المصري - محمد حمدي زكي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مدير الكرة في إنبي: إريك تراوري مختفي ولا نعرف شيء عنه 3 ساعة | الكرة المصرية
بدون ميسي ونيمار.. باريس يدفع تروا نحو الهبوط ويقترب من اللقب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
نائب رئيس الحكام: تقنية الفيديو كانت تعمل طوال السوبر.. ولن نستعين بالأجانب مرة أخرى 4 ساعة | الكرة المصرية
جاريدو: إقالتي من الوداد لم تكن بسبب خلافات.. ولذلك شكوت الإسماعيلي أمام فيفا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
سيراميكا كليوباترا يتأهل في كأس مصر بخماسية أمام دكرنس 4 ساعة | الكرة المصرية
ليفربول يترقب.. هدية جديدة من وست هام بالفوز على مانشستر يونايتد 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأهلي.. معز بن شريفية يغيب عن خسارة الترجي أمام الإفريقي للإصابة 5 ساعة | الكرة الإفريقية
لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر