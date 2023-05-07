هدف ريال مدريد الثاني أمام أوساسونا - رودريجو (نهائي كأس ملك إسبانيا)
الأحد، 07 مايو 2023 - 00:44
ثاني الأهداف المدريدية عن طريق رودريغو 🔝⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ريال مدريد 2 × 1 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | #SSC pic.twitter.com/r79Fe0OiRA
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