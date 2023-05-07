هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا)

الأحد، 07 مايو 2023 - 00:29

5/7/2023 12:29:22 AM هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا)
ريال مدريد أوساسونا كأس ملك إسبانيا
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