هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا)
الأحد، 07 مايو 2023 - 00:29
تسديدة لوكاس تورو تمنح هدف التعادل لـ أوساسونا 🚀🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ريال مدريد 1 × 1 أوساسونا
#كأس_ملك_اسبانيا
#ريال_مدريد_أوساسونا | #SSC pic.twitter.com/quX3XIpO5Q
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