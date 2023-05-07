هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 07 مايو 2023 - 00:26

5/7/2023 12:26:52 AM هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي)
روما الدوري الإيطالي إنتر
نرشح لكم
هدفا فوز يوفنتوس على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي) هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف ثيو هيرنانديز التاريخي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي) مزاح مستمر مع صلاح.. كواليس تصوير ليفربول لإعلان قميصه الجديد جماهير نابولي تقتحم الملعب للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي مسك الختام.. أفضل أهداف نابولي في الدوري الإيطالي 2022-23 مباراة الاسكوديتو.. هدفا تعادل أودينيزي مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتواجد حكم مصري في كل لقاء من سلسلة نهائي الدوري 2 ساعة | كرة سلة
يد - الزمالك يعلن إقالة المدرب.. ويكشف عن خليفته 2 ساعة | كرة يد
مباراة مثيرة أخرى في إنجلترا.. نوتنجهام يفوز على ساوثامبتون ويخرج من مراكز الهبوط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد عبد الرازق حكما لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
سلة - الإعلان عن الطاقم الأجنبي لتحكيم لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد 3 ساعة | كرة سلة
مؤتمر جوارديولا: لسنا هنا من أجل الانتقام.. والاهتمام بـ فينيسيوس مثل باقي اللاعبين 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رغم عودة جنوى.. لن نشاهد دربي "ديلا لانتيرنا" بعد هبوط سامبدوريا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة طارق وحجازي.. الاتحاد يستعيد فارق الـ 5 نقاط مع النصر برباعية أمام أبها 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها