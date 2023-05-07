هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 07 مايو 2023 - 00:26
إنتر يواصل التألق ويحصد فوزاً غالياً أمام روما بهدفين دون رد في الملعب الأولمبي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2023
النيراتزوري يصعد رابعاً وأبناء العاصمة إلى المركز السابع
شاهد هدفي المباراة..#روما_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zVnRcSJpNu
نرشح لكم
هدفا فوز يوفنتوس على أتالانتا 0/2 (الدوري الإيطالي) هدف أوساسونا الأول ضد ريال مدريد - لوكاس تورو (نهائي كأس ملك إسبانيا) هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف ثيو هيرنانديز التاريخي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي) مزاح مستمر مع صلاح.. كواليس تصوير ليفربول لإعلان قميصه الجديد جماهير نابولي تقتحم الملعب للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي مسك الختام.. أفضل أهداف نابولي في الدوري الإيطالي 2022-23 مباراة الاسكوديتو.. هدفا تعادل أودينيزي مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)