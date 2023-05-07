هدفا فوز إنتر على روما 2-0 (الدوري الإيطالي)

إنتر يواصل التألق ويحصد فوزاً غالياً أمام روما بهدفين دون رد في الملعب الأولمبي

النيراتزوري يصعد رابعاً وأبناء العاصمة إلى المركز السابع



شاهد هدفي المباراة..#روما_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zVnRcSJpNu