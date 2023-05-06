هدف خيالي من منتصف الملعب في الدوري الإماراتي

هدف خيالي قد يكون الأجمل هذا الموسم..



سلطان الغافري لاعب الظفرة يُطلق تسديدة من خلف منتصف الملعب ويُسكنها شباك علي خصيف..#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/VzMkZoe5R9