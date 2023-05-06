هدف خيالي من منتصف الملعب في الدوري الإماراتي
السبت، 06 مايو 2023 - 18:16
هدف خيالي قد يكون الأجمل هذا الموسم..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2023
سلطان الغافري لاعب الظفرة يُطلق تسديدة من خلف منتصف الملعب ويُسكنها شباك علي خصيف..#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/VzMkZoe5R9
نرشح لكم
ملخص تأهل أهلي طرابلس والصفاقسي وتشرين في البطولة العربية طارق حامد: لو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد أهداف فوز الوحدة الإماراتي على البرج اللبناني 3-0 (كأس العرب) أهداف مباراة المغرب مع البرازيل 2-1 (مباراة ودية) حسام البدري: أهداف لبناء مشروع قوي مع الصفاقسي هدف رونالدو الرائع من ركلة حرة - النصر × أبها (الدوري السعودي) بعيدا عن الزمالك وطلائع الجيش.. خماسي مصري في البطولة العربية حجازي: مواجهة النصر مفتاح الدوري.. وأريد منح قميصي للجميع