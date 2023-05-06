هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان يحقق انتصاراً غالياً على لاتسيو ويصعد للمركز الرابع برصيد 61 نقطة

لاتسيو مهدد بخسارة الوصافة إذا ما حصد يوفنتوس الفوز غداً على أتالانتا



شاهد هدفي المباراة..#ميلان_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/JcQ32PMfEc