هدفا فوز ميلان على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 06 مايو 2023 - 18:14
ميلان يحقق انتصاراً غالياً على لاتسيو ويصعد للمركز الرابع برصيد 61 نقطة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2023
لاتسيو مهدد بخسارة الوصافة إذا ما حصد يوفنتوس الفوز غداً على أتالانتا
شاهد هدفي المباراة..#ميلان_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/JcQ32PMfEc
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