هدف ثيو هيرنانديز التاريخي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي)
السبت، 06 مايو 2023 - 18:12
"يستاهل صفقة يا كبير.. هدف على شكل معزوفة"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2023
هدف خيالي من ثيو هيرنانديز.. ميلان يتقدم بهدفين#ميلان_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/vLYVue8tdH
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