القندوسي يحتفل مع متولي بسيارة طاقم الملعب (السوبر المصري)

لقطة مميزة..



أحمد قندوسي لاعب الأهلي يقود سيارة الطاقم للاحتفال مع زميله محمود متولي الذي سقط مصاباً بعد المباراة



#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/F4w40Pk2iw