القندوسي يحتفل مع متولي بسيارة طاقم الملعب (السوبر المصري)
الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:28
لقطة مميزة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
أحمد قندوسي لاعب الأهلي يقود سيارة الطاقم للاحتفال مع زميله محمود متولي الذي سقط مصاباً بعد المباراة
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/F4w40Pk2iw
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