تصدٍ رائع من الشناوي لانفراد الجباس (السوبر المصري)
الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:08
هل يكون تصدي البطولة؟— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/pqvDq4Ogzz
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