هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - علي معلول (السوبر المصري)
الجمعة، 05 مايو 2023 - 21:44
الأهلي يتقدم— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
معلول يسدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الشناوي
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/4c07Iertwu
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