أحمد الشناوي يتألق أمام فرصة علي معلول (السوبر المصري)
الجمعة، 05 مايو 2023 - 20:58
معلول يتألق في التسديد والشناوي يتعملق في التصدي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/iKdnPcp5tC
نرشح لكم
تصدٍ رائع من الشناوي لانفراد الجباس (السوبر المصري) إنقاذ بطولي من علي جبر ويمنع هدفا لـ كهربا (السوبر المصري) تألق محمد الشناوي أمام فرصة فاخري لاكاي (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - علي معلول (السوبر المصري) تدخل قوي من محمد شريف على وليد الكرتي (السوبر المصري) تدخل الكرتي وانقاذ هدف محقق لـ الأهلي (السوبر المصري) هدف المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - جوزيف أوشايا (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي ضد المقاولون العرب - أحمد ياسر (الدوري المصري)