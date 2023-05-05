مسك الختام.. أفضل أهداف نابولي في الدوري الإيطالي 2022-23
الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:07
نابولي مسك الختام 🎶— FilGoal (@FilGoal) May 4, 2023
أهداف جلبت لقب الدوري الثالث في تاريخ نابولي 🏆🇮🇹
Via: @ADSportsTVpic.twitter.com/a64c0Z42eu
نرشح لكم
جماهير نابولي تقتحم الملعب للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي مباراة الاسكوديتو.. هدفا تعادل أودينيزي مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 6-0 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل روما مع مونزا 1-1 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز لاتسيو على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز تورينو على سامبدوريا 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز أتالانتا على سبيزيا 3-2 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل فيورنتينا مع ساليرنيتانا 3-3 (الدوري الإيطالي)