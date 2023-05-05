مباراة الاسكوديتو.. هدفا تعادل أودينيزي مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 05 مايو 2023 - 00:03
في مباراة الاسكوديتو.. أودينيزي يتعادل مع نابولي 1-1 ليحصد أبناء مارادونا لقب الدوري— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 4, 2023
شاهد الهدفين..#أودينيزي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/EyBgAGQYiT
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