هدف البنك الأهلي ضد المقاولون العرب - أحمد ياسر (الدوري المصري)
الخميس، 04 مايو 2023 - 21:58
جووووووووووووول— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023
أحمد ياسر يحرز أول أهداف البنك الأهلي في مرمي المقاولون العرب pic.twitter.com/2CC6lQHP9G
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