3 أهداف وريمونتادا طلائع الجيش ضد حرس الحدود (الدوري المصري)
الخميس، 04 مايو 2023 - 21:55
بعد التأخر بهدفين 🔥😮 ريمونتادا مثيرة لطلائع الجيش أمام حرس الحدود والفوز 3-2#ONTime_Sports pic.twitter.com/FVHvRDoysZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2023
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