هدفا فوز لاتسيو على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الخميس، 04 مايو 2023 - 00:30
لاتسيو 2-0 ساسولو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 3, 2023
شاهد الهدفين#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/oZ8yal8luK
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