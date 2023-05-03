أهداف فوز التعاون على اتحاد جدة 2-1 (الدوري السعودي)
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:26
الرشيدي⚽️⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
يمنح التعاون نقاط الاتحاد 🟡#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/8hJLsF5g83
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