هدف أسوان الثالث أمام المصري - بلال السيد (الدوري المصري)
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:19
هجمة مرتدة مثالية وإنهاء مميز 🔥⚽ بلال السيد يسجل الهدف الثالث لأسوان في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/zRZhVDnuEL— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023
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