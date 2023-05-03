هدف المصري الأول أمام أسوان - جريندو (الدوري المصري)
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 20:59
جوووووووول 🔥⚽ محمد جريندو يسجل الهدف الأول للمصري في مرمى أسوان من علامة الجزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/d4b3rWIV9n— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023
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