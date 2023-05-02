هدفا مباراة إنبي والداخلية في الدوري
الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 23:48
🏆🔥 أهداف مباراة الداخلية وإنبي 1-1 في الدوري المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/frzzNT0NAZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 2, 2023
نرشح لكم
هدفا مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري هدف حسام حسن بـ الكعب في شباك غزل المحلة هدف فوز فيوتشر على حرس الحدود (كأس الرابطة) أهداف مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي (كأس الرابطة) ركلات الترجيح بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي (كأس الرابطة) هدفا فوز منتخب مصر الأولمبي على الكونغو (2-0) العارضة تمنع ركلة جزاء الرجاء ضد الأهلي (دوري أبطال إفريقيا) هدفا تعادل الهلال وأوراوا 1-1 (ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا)